Чертановский районный суд арестовал на 15 суток муниципального депутата района Зюзино Юлию Галямину за участие в субботней московской акции. Сама политик свою вину не признает. По её словам, судья упускает из виду неопровержимые доказательства её невиновности. Видео с её речью опубликовало интернет-издание «МБХ Медиа».

Ранее, 30 июля, Галямину уже оправили под административный арест на десять суток.