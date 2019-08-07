Число несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств выросло с января вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти 61 тысяча против почти 32. Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитической компании Headway. Газета отмечает, что несостоявшиеся госзакупки составляют четверть от всего объема тендеров за первое полугодие. Эксперты также выяснили, что подавляющее большинство сорванных тендеров — региональные. Собеседники издания объясняют свое неучастие слишком низкой начальной максимальной ценой. С начала года Минздрав обязал госзаказчиков выставлять минимально возможную стоимость контракта. Министерство таким образом пыталось выровнять закупочные цены по всей стране. Однако механизм оказался невыгоден производителям, которые массово отказываются участвовать в тендерах, пишет газета.