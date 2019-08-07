У некоторых задержанных на акции 3 августа пытались взломать Telegram и электронную почту. Их телефоны изъяли в отделах полиции в рамках дела о «массовых беспорядках», которое возбудили после акции 27 июля, пишет «Новая газета». Следователи допрашивали задержанных как свидетелей по этому делу, не смотря на то, что они в ней участия не принимали. Всего по данному делу проходят десять человек. Девять из них арестованы, один в розыске.