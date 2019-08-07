Сегодня ФК Краснодар впервые сыграет с Лиге Чемпионов.

Соперник – португальский Порту.

За 11 лет своего существования клуб Сергея Галицкого проделал путь от Профессиональной Футбольной Лиги – третьего по силам российского дивизиона — до Лиги Чемпионов. Лигой европы в Краснодаре уже никого не удивишь. Команда играла там пять сезонов подряд. Причем, дважды доходила до 1\8 финала. И вот сегодня быки проведет первый матч третьего квалификационного раунда главного клубного турнира Европы. Соперник волею жребия попался подстать важности момента – португальский Порту. Завсегдатай Лиги чемпионов и четвертьфиналист последнего турнира.

Интересно, что Главный тренер драконов Сержиу Консейсау не сможет сегодня руководить своей командой со скамейки запасных. Специалиста наказали за то, что его команда по ходу минувшего розыгрыша с опозданием вышла на второй тайм матча против «Ливерпуля».

Встреча Краснодара и Порту начнется в 20 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.