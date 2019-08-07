Пенгатон заявил о возвращении ИГ в Сирию и укреплении боевиков в Ираке

Это стало возможно потому, что силы этих стран, поддерживаемые США, не способны на долгосрочные операции против боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом говорится в докладе генерального инспектора Минобороны США Гленна Файна о проведении спецоперации «Непоколебимая решимость». Отмечается, что сокращение американского военного контингента уменьшило поддержку партнеров США в Сирии, в то время как последние нуждаются в большей подготовке и лучшем оснащении. Соединенные штаты и их союзники не смогли внимательно следить за лагерем для беженцев Аль-Холь. В результате это позволило идеологии ИГ распространиться в нем. По данным Пентагона, террористическая организация, вероятно, также восстанавливает свои финансовые сети в обоих государствах.

Президент США Дональд Трамп анонсировал вывод американского контингента из Сирии в апреле прошлого года. Он обосновал это тем, что силы коалиции освободили от ИГ все подконтрольные боевикам территории.