Власти Красноярского края сегодня определят размер компенсаций для пострадавших от взрывов на складе боеприпасов
Власти Красноярского края, как ожидается, сегодня определят размер компенсаций для пострадавших от взрывов на складе боеприпасов.
Власти уверяют, что жители Ачинского района, где произошел инцидент, серьезно не пострадали ни с имущественной, ни с финансовой точки зрения. По крайней мере, об этом рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс. При этом, по его словам, администрация будет работать с каждой семьей, если будут подаваться заявления. Вместе с тем вопрос механизма выплат будет решаться только после возвращения жителей Ачинского района в свои дома. Всего эвакуации подверглись населенные пункты в радиусе 20 км от склада боеприпасов, на котором в понедельник началась детонация зарядов. Свои дома покинули свыше 16 тысяч человек, часть города Ачинск также была закрыта. Накануне режим чрезвычайной ситуации в нем, впрочем, был отменен, и горожанам позволили вернуться в свои дома.
По данным СК, в результате взрыва на складе боеприпасов 1 человек погиб, 8 пострадали. Ведомство возбудило уже возбудило дело о нарушении правил обращения с оружием. Одна из версий, как считают в Минобороны – человеческий фактор.