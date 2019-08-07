Рабочая группа ЦИК отказала рекомендовала не регистрировать Соболь и Гудкова кандидатами в депутаты Мосгордумы

Отказ также получили другие претенденты на участие в выборах – Елена Русакова, Александра Руденко и Екатерина Игнатова.

Заседание рабочей группы ЦИК накануне продолжалось около семи часов с одним небольшим перерывом. Всем пяти претендентам было отказано. Практически у всех, кто пришёл жаловаться в ЦИК, претензии во многом были одинаковыми. Кандидаты утверждали, что значительная часть подписей избирателей была отбракована необоснованно. При этом Центризбирком отказался принимать личные заявления людей, подписи которых признали недействительными – в комиссии утверждают, что такой процедуры нет в законодательстве.

Самой напряженной оказалась дискуссия рабочей группы с Любовью Соболь, чья жалоба рассматривалась последней. Кандидат обвинила ЦИК и его председателя Эллу Памфилову в исполнении приказаний администрации президента, а та в ответ заявила, что Соболь превратила заседание в митинг. В итоге рабочая группа также рекомендовала избиркому оставить жалобу без удовлетворения.

Заседание Центризбиркома, на котором будет принято окончательное решение по поводу жалоб кандидатов, состоится сегодня.