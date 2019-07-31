Ольгу и Дмитрия Проказовых, у которых прокуратура хочет отобрать ребенка, допросили по поводу акции 27 июля

Статус супругов не изменился — они остаются свидетелями по уголовному делу.

Для подозрений в безответственном отношении к младенцу нет оснований, и следователи их также ни в чем не обвиняют, — сказал «Эху» адвокат пары Максим Пашков.

Ранее прокуратура требовала лишить Проказовых родительских прав.

Речь идет о ролике, на котором запечатлены объявленный в розыск волонтер штаба Любови Соболь Сергей Фомин и передающий ему на руки ребенка Дмитрий Проказов. Прокуратура считает, что передав малыша третьему человеку, родители подвергли его опасности. Сами Проказовы утверждают, что дали его понести своему родственнику.

Требования прокуратуры о лишении родительских прав чрезмерны, — сказал «Эху» уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Бунимович также подчеркнул, что необходимо стараться сохранять семьи даже в самых тяжелых жизненных ситуациях.