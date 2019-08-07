В доме убитого в 2002 году певца Михаила Круга сотрудники СК провели следственный эксперимент

Предположительно, в нем участвовал подозреваемый в убийстве. Об этом сообщают тверские издания со ссылкой на сестру артиста Ольгу Медведеву. Она рассказала, что накануне днем следователи оцепили дом, затем туда привезли человека в наручниках. Сама Медведева в это время находилась в соседнем здании. По ее словам, она не смогла разглядеть подозреваемого.

В Следственном комитете пока не комментировали эту информацию. Дело об убийстве Михаила Круга до сих пор не раскрытото.