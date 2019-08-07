В Париже сегодня начнут работы по дезактивации кварталов вокруг собора Нотр-Дам

В середине апреля в нем произошел пожар, который полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль храма.

Работы будут касаться очищения собора Парижской Богоматери, его площади и близлежащих районов от свинца. Вопрос об их возможном загрязнении сейчас активно обсуждается во французском обществе, передает агентство ТАСС. Все дело в том, что в ходе пожара огнем были расплавлены около 400 тонн свинцовых листов, которыми была покрыта крыша храма. Профсоюзы опасались, что большое количество свинца, который опасен для человека, поднялся в воздух в виде мельчайших капель, смешанных с сажей. Некоторые из них даже потребовали полностью герметизировать Нотр-Дам и понизить внутри него давление воздуха. Однако власти подчеркнули, что речь будет идти именно о дезактивации. На неопределенный срок из-за опасности загрязнения свинцом уже закрыты три школы, располагающиеся недалеко от собора Парижской Богоматери. А основные работы там приостановлены до 12 августа: трудовая инспекция выявила отсутствие должной защиты рабочих от опасных веществ.

Тем временем сотрудники неправительственной организации «Врачи мира» призвали взять анализ крови на свинец у всех детей, учащихся возле Нотр-Дама.