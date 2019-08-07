Арбитражный суд сегодня рассмотрит жалобу акционеров «Совхоза имени Ленина» на решение по иску к Павлу Грудинину

Ранее им отказали во взыскании более 2 миллиардов рублей с директора сельскохозяйственного предприятия и бывшего кандидата в президенты России.

1 миллиард рублей ущерба и 1 миллиард – упущенная выгода. Деньги требуют взыскать шесть акционеров подмосковного «Совхоза имени Ленина», которые считают, что Павел Грудинин заключил заведомо невыгодную сделку по продаже земельных участков. Их цена, как утверждают истцы, почти в 40 раз превышала стоимость доли в компании «ТТ Девелопмент», которую совхоз приобрел взамен. В этой схеме, подчеркивают акционеры, был заинтересован Грудинин, являвшийся директором совхоза и участником второй компании. Сделку в прошлом году признали незаконной, однако добиться возмещения акционеры не могут. Суд посчитал, что истцы не доказали свое право требовать возмещения убытков, а также сам факт причинения убытков и наличия упущенной выгоды. Это акционеры и собираются оспорить – их кассационную жалобу рассмотрит сегодня Арбитражный суд Московского округа.

Часть одного из спорных участков была продана IKEA, но из-за судебной тяжбы строить на этой территории гипермаркет компания не стала.