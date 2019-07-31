Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации на выборы в Мосгордуму. Об этом политик сообщил «Эху».

Митрохин добавил, что еще не подготовил план действий и ему нужно проконсультироваться с юристом. Он предположил, что на этот раз может обратиться сразу в суд, поскольку считает абсурдным снова идти в Мосгоризбирком.

В середине июля Митрохину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, но позже Мосгоризбирком рекомендовал пересмотреть это решение.