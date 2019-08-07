В американском посольстве подтвердили подлинность письма посла США в России Джона Хантсмана об отставке
Об этом сообщает РБК. Ранее американская газета The Salt Lake Tribune, которая принадлежит семье дипломата, опубликовала его заявление на имя президента Дональда Трампа.
Причиной ухода, вопреки большинству увольнений в администрации Трампа, стал не скандал.
В письме на имя президента Трампа посол Джон Хантсман, после двух лет дипломатической службы в России, написал, что для него было честью оказанное Трампом доверие «во времена этого исторически трудного периода двухсторонних отношений» между Россией и США. И призвал и к продолжению политики сдерживания Кремля. А именно, написал Хантсман, «привлекать Россию к ответственности, когда ее поведение угрожает нам и нашим союзникам». При этом, заявил американский дипломат, «в то время как многое из того, что нас разделяет, непреодолимо, у нас есть общие интересы, которые мы не можем игнорировать. Никакая перезагрузка или перезапуск тут не помогут, только ясное понимание наших наших интересов и ценностей — и практические рамки взаимного диалога». Джон Хантсман призвал к тому, что нужно «настаивать на соблюдении Россией суверенитета своих соседей и отстаивать форму государственного управления, которая уважает букву закона и права человека».
Причиной ухода Хантсмана с дипломатического поста, по сообщениям американской прессы, могло стать его желание выдвинуться на пост губернатора его родного штата Юта в 2020 году. Хантсман был губернатором Юты с 2004 по 2008 год, когда он ушел в отставку ради поста посла США в Китае, на который его назначил президент Барак Обама. В 2012 году Хантсман принял участие в президентской гонке от Республиканской партии, закончившейся для него безуспешно.
Ранее телеканал CNN сообщил, что президенты Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждали по телефону грядущую отставку посла и ему замену, но никаких имен не назвали.