Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель. Это произошло впервые с начала года. Аналитики связывают снижение с эскалацией торгового конфликта США и Китая.
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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель. Это произошло впервые с начала года. Аналитики связывают снижение с эскалацией торгового конфликта США и Китая.
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