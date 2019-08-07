В Москве объявлен план «Перехват» после массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, стрелявшие скрылись на автомобиле Infiniti. Информацию подтверждает телеканал РЕН ТВ.

В пресс-службе столичного главка полиции сказали РБК, что, предположительно, участники конфликта применили травматический пистолет. В результате пострадали два человека. Одного из них госпитализировали.