Рабочая группа ЦИКа рекомендовала отклонить жалобу Любови Соболь на отказ зарегистрировать ее кандидатом в Мосгордуму

Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала отклонить жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на отказ зарегистрировать ее кандидатом в Мосгордуму. Члены комиссии приняли это решение единогласно.

Окончательное решение ЦИК вынесет уже сегодня.

Всего в ЦИК с жалобами на отказ в регистрации обратились 19 кандидатов в депутаты Мосгордумы. Ранее рабочая группа рекомендовала отклонить жалобы еще нескольких кандидатов, в том числе политика Дмитрия Гудкова.