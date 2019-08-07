Россиянин арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и в Россию

Россиянин Владимир Кузнецов арестован в американском штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Восточного округа штата Нью-Йорк. Отмечается, что для экспорта подобных вещей требуется особая лицензия Госдепартамента и Министерства торговли США, которой у Кузнецова не было. В случае признания его вины ему грозит до 20 лет тюрьмы.