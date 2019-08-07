Массовая драка со стрельбой произошла у Москворецкого рынка на юге Москвы

Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Запись опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах видно, как мужчины выбегают на проезжую часть, после чего начинают драться на обочине. Один из участников конфликта подбегает к подъехавшей машине, передает водителю какой-то предмет, после чего автомобиль уезжает. Ранее сообщалось, что накануне на Болотниковской улице не менее 30 работников рынка устроили потасовку с использованием ножей и травматического оружия. Один человек был госпитализирован с ножевым ранением, несколько задержаны полицией. После инцидента был введен план «Перехват». Разыскивался автомобиль «Инфинити», на котором скрылись предполагаемые участники конфликта. Обстоятельства выясняются. В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что пострадали двое.