Шесть частных домов сгорели в Каменке – ближайшей деревне к воинскому арсеналу, где произошли взрывы боеприпасов

Шесть частных домов сгорели в красноярской деревне Каменке – ближайшем населенном пункте к воинскому арсеналу, где произошли взрывы боеприпасов. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. В этой деревне проживают более тысячи человек, все они были эвакуированы. Ранее глава Ключинского сельсовета Сергей Карелин рассказал, что в остальных поселениях серьезных разрушений нет. Каменка при этом остается единственным населенным пунктом в районе, где сохраняется зона действия режима чрезвычайной ситуации.

Возгорание на военном складе и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник в Ачинском районе Красноярского края. Детонация зарядов прекратилась лишь к утру вторника. Число пострадавших при ЧП, по данным медиков, достигло 13. По последним данным, один человек погиб.