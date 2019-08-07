Генконсульство России в Нью-Йорке не получало от властей США уведомлений о задержании россиянина

Об этом говорится в аккаунте дипмиссии в Twitter. Отмечается, что дипломаты держат вопрос на контроле и предпринимают необходимые усилия по установлению всех обстоятельств этого дела. При этом адвокат Бенджамин Ястер рассказал «РИА Новости», что россиянина отпустили под залог.

Ранее прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк сообщала, что 6 августа в штате Пенсильвания был задержали россиянин Владимир Кузнецова по обвинению в незаконном экспорте частей огнестрельного оружия в Россию. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.