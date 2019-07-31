Никакие обвинения семье Проказовых, у которой прокуратура грозится отнять годовалого сына, не предъявлены

Об этом рассказал «Эху» адвокат пары Максим Пашков. По его словам, Проказовых допросили в качестве свидетелей. Следователь интересовался подробностями их частной жизни и получил исчерпывающие ответы. Пашков пояснил, что человек, которому отец передал ребенка во время субботней акции в Москве, является крестным отцом малыша. Родители не участвовали в митинге. Они просто гуляли. Накануне следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Поводом послужил видеоролик, показанный на одном их федеральных телеканалов. В тот же день прокуратура потребовала отнять ребенка у семейной пары. По утверждению ведомства, во время акции родители передали его третьему лицу, подвергнув таким образом опасности жизнь и здоровье малыша.