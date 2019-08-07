«Аякс» и ПАОК сыграли вничью в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА

Голландский «Аякс» и греческий ПАОК сыграли вничью в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Счет 2:2. Помимо них в ничью сыграли хорватская команда «Динамо Загреб» и венгерский «Ференцварош» (1:1), а также сербская «Цверна Звезда» и датский «Копенгаген» (1:1).

В прошлом сезоне российский «Краснодар» занял третье место в чемпионате России, благодаря чему впервые в истории получил право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Домашний матч против «Порту» пройдет сегодня. Клуб сообщал, что продал все билеты, число которых превысило 35 тысяч.