Американская частная компания SpaceX успешно вывела на околоземную орбиту израильский телекоммуникационный спутник AMOS-17.Запуск ракеты-носителя Falcon 9 осуществлен этой ночью с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде. Вывод спутника на орбиту прошел по расписанию — спустя пол часа после старта носителя. Возвращение на Землю первой ступени ракеты не планировалось. До этого она уже дважды использовалась в запусках SpaceX.

AMOS-17, принадлежащий Space Communication, должен стать самым современным спутником, обслуживающим Африку. Согласно информации на сайте компании, его работа значительно улучшит качество и масштабы вещания, широкополосной передачи данных и связи на этом континенте. Планируется, что спутник проведет на земной орбите более 20 лет.