Дональда Трампа могут заставить наказать Турцию за покупку российских С-400

Республиканцы и демократы в конгрессе США обсуждают варианты действий, если президент так и не решится ввести ограничения против Анкары. Одна из мер — запрет на возможность главе государства отказываться от санкций в интересах нацбезопасности страны. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на нескольких американских конгрессменов.

Ранее Вашингтон уже отказался передавать Анкаре истребители F-35 и вести программу их совместного производства. Однако американские законодатели считают, что этого недостаточно.