Среди спонсоров лояльных власти самовыдвиженцев в Мосгордуму обнаружились фонды, связанные с «Единой Россией» и ОНФ

Среди спонсоров лояльных власти самовыдвиженцев в Мосгордуму обнаружились фонды, связанные с «Единой Россией» и Общероссийским народным фронтом. На их кампании через некоммерческие организации прошло около 800 миллионов рублей. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Мосгоризбирком, который опубликовал эти данные после того, как телеканал направил запрос о том, почему этой информации не было в публичном доступе в соответствии с законодательством. На прошлой неделе «Новая газета» обратила внимание на то, что некоторые кандидаты в Мосгордуму получали деньги от анонимных организаций, а суммы пожертвований превышали установленные нормы. Среди этих кандидатов оказались, в частности, проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара, главный врач больницы имени Виноградова Ольга Шарапова, журналист «России-1» Андрей Медведев, телеведущая и пловчиха Мария Киселева.

«Медуза» еще весной со ссылкой на источники писала, что провластные кандидаты на выборах в Мосгордуму будут скрывать связь с властями и даже критиковать их для поддержания легенды о собственной независимости.