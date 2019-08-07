Двоих курсантов воздушно-десантного училища в Рязани отчислили из-за акции протеста с погонами

Еще нескольких вынудили написать рапорт об увольнении по собственному желанию, сообщает «Новая газета». Сколько всего человек ушли из училища, не уточняется. По данным Интерфакса, 24 апреля более 40 курсантов оставили свои погоны у памятника генералу Маргелову в Рязани, протестуя против того, что погоны небесно-голубого цвета заменили на зеленые. Они сочли это нарушением традиций. В Минобороны утверждали, что в акции участвовали пятеро курсантов, которые не знали, что в полевой форме десантников предусмотрены зеленые погоны. «Новая газета» пишет, что после этого молодым людям предлагали сознаться в случившемся, пообещав привлечь лишь к дисциплинарному наказанию и не отчислять из училища.