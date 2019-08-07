Ольгу и Дмитрия Проказовых, у которых прокуратура хочет отобрать ребенка, допросили по поводу акции 27 июля

Статус супругов не изменился — они остаются свидетелями по уголовному делу, сообщила «Новой газете» адвокат Наталья Каплина. По ее словам, допрос шел более трех часов, он велся вокруг смонтированного ролика «Вестей», на котором запечатлены объявленный в розыск волонтер штаба Любови Соболь Сергей Фомин и передающий ему на руки ребенка Дмитрий Проказов. Следователей интересует местонахождение Фомина. Однако Проказывы утверждают, что не видели крестного их старшего сына с прошлой недели. Следствие попросило у супругов их телефоны в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, «чтобы посмотреть на предмет подозрительной переписки». Ранее прокуратура потребовала лишить Проказовых родительских прав за то, что они во время акции за свободные выборы передали своего годовалого ребенка другому человеку.