Владимир Мединский провел экскурсию для Квентина Тарантино по Московскому Кремлю

Министр культуры России, в частности, показал американскому режиссеру Царь-колокол и Царь-пушку, а также Большой Кремлевский дворец, где он увидел убранство Георгиевского зала. «Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или хотя бы рядом?» — спросил режиссер. Ему ответили, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи. В Москве Тарантино представит свой новый фильм «Однажды в Голливуде». Он выходит в российский прокат 8 августа.