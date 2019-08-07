Украинским следователям известны возможные участники убийства журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире «Радио НВ». При этом, он отметил, что «это необходимо доказать рядом следственных действий». Шеремет погиб в июле 2016 года в результате взрыва автомобиля, за рулем которого находился. В МВД называли причиной взрывное устройство. Ранее Луценко сообщил, что по этому делу допросили сотни человек, а к расследованию привлекли иностранных специалистов. Глава МВД страны Арсен Аваков говорил, что следователи подозревают в причастности к убийству Шеремета россиян.