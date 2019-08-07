У задержанных на акции 27 июля в Москве насчитали долгов на 26 миллионов рублей

По большей части это кредиты. На втором месте иные взыскания в пользу физических и юридических лиц. Далее следуют налоги, штрафы, алименты и услуги ЖКХ. Приставы обходят их по-квартирно с целью взыскания имеющейся задолженности, сообщили телеканалу «Москва 24» в столичном управлении Федеральной службы судебных приставов. Там отметили, что к тем, кого не оказалось дома, будут применены меры в виде принудительного привода. В случае, если и это не подействует, их могут объявить в розыск.