В США задержан россиянин Владимир Кузнецов за контрабанду частей оружия в Россию

Его задержали накануне утром в штате Пенсильвания. В тот же день он престал перед федеральным судьей в Бруклине, где ему было предъявлено обвинение. Как утверждает прокуратура, Кузнецов покупал онлайн части оружия, в том числе детали, используемые для сборки снайперских винтовок, и экспортировал их через почтовую службу США в Россию, маскируя посылки ложными описаниями. По мнению обвинения, россиянин нарушил законы, призванные обеспечивать национальную безопасность Штатов. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Генконсульство России в Нью-Йорке не получало от властей США уведомлений о задержании россиянина, говорится в заявлении дипведомства в «Твиттере».