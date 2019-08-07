В американском посольстве подтвердили подлинность письма посла США в России Джона Хантсмана об отставке

Об этом сообщает РБК. Ранее американская газета The Salt Lake Tribune, которая принадлежит семье Хантсмана, опубликовала его заявление на имя президента Дональда Трампа. В нем дипломат отметил, что для него было честью служить в России в «исторически сложный период» в отношениях между двумя странами. Он намерен прекратить работу с 3 октября. Отмечается, что Хантсман, который ранее был губернатором штата Юта, собирается вновь бороться за этот пост.