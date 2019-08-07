У следствия нет претензий к семье, у которой прокуратура хочет отнять годовалого ребенка

Дмитрия и Ольгу Проказовых допросили в качестве свидетелей по уголовному делу, сообщил адвокат Максим Пашков. По его словам, «установлено, что Сергей Фомин является близким родственником матери ребенка, он крестный отец детей семьи Проказовых». «Они вместе шли, никакое оцепление не прорывали, ни в каких митингах не участвовали», — отметил адвокат. В своем телеграм-канале он написал, что «ролик, распространенный в СМИ, является продуктом монтажа и не отражает происходивших событий».

Прокуратура Москвы потребовала лишить Проказовых родительских прав за то, что они во время акции 27 июля передали годовалого ребенка «третьему лицу», что, как говорится в заявлении надзорного ведомства, «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика». Этим человеком оказался волонтер штаба Любови Соболь Сергей Фомин. Он объявлен в розыск по делу о «массовых беспорядках» 27 июля.