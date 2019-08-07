Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать пяти кандидатам на выборы в Мосгордуму

Представители Дмитрия Гудкова указали на ошибки в базах данных МВД, из-за которых забраковали подписи. Член ЦИКа Николай Левичев в ответ упрекнул их в попытке вывести дискуссию в область здравой логики, сообщил с заседания наш корреспондент.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков отбывает 30 суток административного ареста за митинг у Мосгоризбиркома 14 июля.

Жалобу юриста ФБК Любови Соболь рассматривали два часа. Значительное количество ее подписей забраковали почерковеды МВД, поэтому она заказала и оплатила независимую экспертизу. Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что проведение экспертизы за деньги позволяет предположить ее ангажированность, передает «Интерфакс».

Любовь Соболь в знак протеста против отказа в регистрации держит голодовку 25 день.

Часть подписей главы муниципального округа «Гагаринский» Елены Русаковой оказалась забракована по ошибке нотариуса, который заверил список сборщиков. Рабочая группа ЦИКа отказалась считать нотариуса виновным. По словам члена комиссии Николая Левичева, кандидат должен был проверить готовый документ. «Как можно говорить, что кандидат не отвечает за нотариуса? Если вы в оппозиции, вы должны помнить, что для вас барьерчик чуть повыше»,— сказал он на заседании рабочей группы. Рекомендовали также отказать в регистрации главе муниципального округа Марьина роща Екатерине Игнатовой и члену московского отделения «Русского собрания» Александру Руденко.