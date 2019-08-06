У некоторых задержанных на акции 3-го августа пытались взломать почту и мессенджеры

Об этом сообщает «Новая газета». Телефоны были изъяты в полиции. Их приобщили к материалам уголовного дела о массовых беспорядках, которое возбудили после протестов 27-го июля, несмотря на то, что задержанные 3-го августа в той акции не участвовали.

27-го июля были задержаны почти 1400 человек, в эту субботу больше тысячи. В промежутке между двумя несогласованными акциями многие оппозиционные политики были отправлены под административный арест.