Семейная пара, у которой из-за протестов 27 июля хотят отнять ребенка, остается в статусе свидетелей

«У следствия нет к ним претензий», — сказал «Эху Москвы» после допроса адвокат Максим Пашков. Он отметил, что Дмитрий и Ольга Проказовы – это образцовая семья. Защитник уточнил, что дело возбуждено по статьям «оставление малолетнего в опасности» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» из-за смонтированного видеоролика, который ранее появился в СМИ. Прокуратура Москвы потребовала лишить пару родительских прав, которая якобы взяла годовалого ребенка на митинг, а потом передала другому человеку, чтобы он смог пройти через оцепление. Адвокат Максим Пашков уточнил «Интерфаксу», что семья в протестах не участвовала, а просто гуляла по центру Москвы с ребенком.