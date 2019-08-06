Судебные приставы описали имущество у ряда задержанных на акции 27-го июля

У них нашли долгов на 26 миллионов рублей, — сообщил телеканалу «Москва 24» зам.главы столичного управления Федеральной службы судебных приставов Евгений Клименко. По его словам, сотрудники службы совершали обход квартир задержанных и устанавливали их имущественное положение. К должникам, которых не застали дома, могут применить меру в виде принудительного привода.

В центре Москвы 27-го июля прошла акция за честные выборы, которую власти объявили несогласованной. Были задержаны, по данным правозащитников, почти 1400 человек. Многих оппозиционных политиков отправили под административный арест. На аналогичной акции 3-го августа задержали больше тысячи.