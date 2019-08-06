Силовики провели следственный эксперимент в доме Михаила Круга

Туда привезли подозреваемого в убийстве исполнителя, а прилегающую территорию пришлось перекрыть.

Полиция и ОМОН оцепили участок улицы Освобождения в Твери, где жил Михаил Круг. Сестра певца Ольга Медведева рассказала местному изданию Tverigrad.ru, что правоохранители привезли туда подозреваемого в убийстве для проведения следственного эксперимента. В чем он заключался, женщине неизвестно — по словам Медведевой, сама она во время эксперимента находилась в соседнем доме и видела из окна только человека в наручниках, которого привезли в автозаке. Вскоре эксперимент завершился и оцепление было снято.

Вероятно, силовики восстанавливали цепочку событий, произошедших в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года, когда Круг получил несколько огнестрельных ранений в своем доме. Согласно материалам дела, преступников было двое. Убийство до сих пор не раскрыто.

По одной из версий, к преступлению причастен член банды «Тверские волки» Александр Агеев, который сейчас отбывает пожизненный срок за убийства. По другой версии, Круга застрелил человек по фамилии Веселов, которого уже нет в живых.