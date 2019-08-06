Семейная пара, у которой хотят отнять ребенка, не участвовала в протестах, а гуляла по Москве

Это сообщил адвокат Максим Пашков. Он рассказал «Эху», что Дмитрий и Ольга Проказовы были сегодня допрошены в качестве свидетелей по уголовному делу.

Прокуратура Москвы подала иск в суд с требованием лишить пару родительских прав. В ведомстве утверждают, что родители на митинге 27-го июля передали годовалого ребенка другому человеку, что якобы подвергло опасности жизнь и здоровье мальчика. Его мать Ольга Проказова сказала, что ночью у них был обыск

В центре Москвы 27-го июля прошла акция за честные выборы, которую власти объявили несогласованной. Были задержаны, по данным правозащитников, почти 1400 человек. Многих оппозиционных политиков отправили под административный арест. На аналогичной акции 3-го августа задержали больше тысячи.