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22:01, 06 августа 2019

Семейная пара, у которой хотят отнять ребенка, не участвовала в протестах, а гуляла по Москве

Это сообщил адвокат Максим Пашков. Он рассказал «Эху», что Дмитрий и Ольга Проказовы были сегодня допрошены в качестве свидетелей по уголовному делу.

Прокуратура Москвы подала иск в суд с требованием лишить пару родительских прав. В ведомстве утверждают, что родители на митинге 27-го июля передали годовалого ребенка другому человеку, что якобы подвергло опасности жизнь и здоровье мальчика. Его мать Ольга Проказова сказала, что ночью у них был обыск

В центре Москвы 27-го июля прошла акция за честные выборы, которую власти объявили несогласованной. Были задержаны, по данным правозащитников, почти 1400 человек. Многих оппозиционных политиков отправили под административный арест. На аналогичной акции 3-го августа задержали больше тысячи.



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