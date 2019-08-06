У следствия нет претензий к семейной паре, у которой могут отнять ребенка из-за протестов 27 июля

Это заявил «Эху Москвы» адвокат Дмитрия и Ольги Проказовых Максим Пашков. По его словам, по уголовному делу они были сегодня допрошены как свидетели и остаются в этом статусе. Адвокат подчеркнул, что семью можно назвать образцовой.

Ранее сегодня Ольга Проказова сказала «Эху», что ночью у них был обыск по уголовному делу, которое возбудили по двум статьям – «оставление малолетнего в опасности» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Прокуратура Москвы также направила иск в суд с требованием лишить семейную пару родительских прав.