Мария Шарапова заняла седьмое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Очередной ежегодный рейтинг опубликовал «Форбс». 32-летняя российская теннисистка за год заработала 7 миллионов долларов. Из них миллион это призовые, а остальные деньги – спонсорские контракты и другая деятельность.

Лидирует американка Серена Уильямс с доходом в 29 миллионов долларов. На втором месте японская спортсменка Наоми Осака – 24 миллиона. Третью строчку занимает Ангелика Кербер из Германии – почти 12 миллионов долларов. Все они являются теннисистками.