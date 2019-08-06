Рабочая группа ЦИКа рекомендовала отказать в регистрации Любови Соболь и Дмитрию Гудкову

Член ЦИКа Николай Левичев сказал представителю Гудкова, что он попытался вывести дискуссию «за рамки правового поля в область здравой логики». Об этом сообщил с заседания наш корреспондент.

Окончательное решение будет принято завтра на заседании ЦИКа. Ранее всем независимым кандидатам в Мосгордуму отказали в регистрации якобы из-за брака в подписях. Мосгоризбирком удовлетворил жалобу только представителя «Яблока» Сергея Митрохина, которому сегодня повторно отказали в регистрации.