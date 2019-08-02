ОИК N 43 повторно отказала Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

Окружная избирательная комиссия N 43 на заседании во вторник повторно отказала члену федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне повторно отказала одна и та же окружная комиссия N 43 в регистрации на выборах. Это произошло после того, как Мосгоризбирком отменил предыдущее решение и рекомендовал рассмотреть вопрос и о моей регистрации. Логично, что раз решение отменено, повторное решение должно быть другим. Однако члены комиссии сказали, что им Мосгоризбирком не указ и они сами решают, что делать. Они единогласно отказали мне в регистрации», — сказал он.

С.Митрохин отметил, что вероятнее всего, будет обжаловать решение ОИК через суд.

30 июля Мосгоризбирком отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы Сергея Митрохина.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года.