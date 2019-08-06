СК возбудил уголовное дело по двум статьям из-за присутствия на митинге 27-го июля годовалого ребенка

Родителей обвиняют в оставлении малолетнего в опасности и в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Им грозит тюремный срок, а также лишение родительских прав. Отобрать ребенка могут по иску прокуратуры Москвы, который уже подан в суд. Мать ребенка Ольга Проказова сказала нашей радиостанции, что шокирована. По ее словам, минувшей ночью следователи провели у них обыск и разговаривали с ними как с настоящими уголовниками.