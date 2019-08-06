Семейную пару, которая взяла ребенка на митинг, могут не только лишить сына, но и посадить в тюрьму

Против Дмитрия и Ольги Проказовых возбуждено уголовное дело по двум статьям – «оставление в опасности» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Об этом мать ребенка Ольга Проказова рассказала «Эху Москвы». Максимальное наказание по первой статье – 1 год лишения свободы, по второй – тюремный срок до 3-х лет. Прокуратура Москвы подала иск в суд с требованием лишить их родительских прав. В ведомстве утверждают, что родители на митинге 27-го июля передали годовалого ребенка другому человеку, что якобы подвергло опасности жизнь и здоровье мальчика. Между тем, его отец сказал «Радио Свобода», что дал понести ребенка своему родственнику.