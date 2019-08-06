Бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт погиб во время третьего этапа многодневки «Тур Польши»

Спортсмен упал на бетонную обочину, ударился головой и умер на операционном столе.

Несчастье произошло на 48-м километре третьего этапа многодневки, общая протяженность которого достигает 150 километров. По слоавм очевидцев, дорога здесь была прямая и широкая, не представлявшая никакой опасности. Ламбрехт зашатался и упал с обочины головой вниз, ударившись о бетонное покрытие.

Организаторы вызвали вертолет, который доставил гонщика в ближайший госпиталь. Однако его сердце остановилось во время операции

Ламбрехт выступал за команду Lotto-Soudal и считался одной из восходящих звезд. В июне 22-х летний бельгиец " был признан лучшим молодым гонщиком на однодневке «Критериум Дофине» , в прошлом году стал вторым на молодежном чемпионате мира. Специалисты сравнивали его с великим соотечественником Эдди Мерксом и предрекали большое будущее.

Чуть более года назад другой бельгийский велогонщик — Михаэль Голартс — умер после того, как перенес сердечный приступ во время велогонки «Париж-Рубе» на Севере Франции.