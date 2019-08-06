Муниципальный депутат Юлия Галямина арестована на 15 суток

Ее действия в административном протоколе были описаны в мужском роде. К примеру, там было сказано, что она «кричал и нарушал», — отметил адвокат Михаил Бирюков, — передает сайт «ОВД-инфо».

Судья Чертановского суда Москвы Елена Трушечкина признала Галямину виновной в нарушении правил проведения митинга 27-го июля на Трубной площади. Сама Юлия Галямина своей вины не признаёт. Видео с ней опубликовало издание «МБХ Медиа».

В суд Юлию Галямину доставили сразу из спецприемника, где незарегистрированный кандидат в Мосгордуму отсидела 10 суток административного ареста. Ранее ее признали виновной в призывах участвовать в несогласованной акции.