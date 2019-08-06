СК возбудил уголовное дело по двум статьям из-за того, что родители взяли с собой ребенка на акцию 27-го июля

Об этом Ольга Проказова, которую вместе с мужем хотят лишить родительских прав, рассказала «Эху Москвы». Она отметила, что ночью у них был обыск.

Прокуратура Москвы подала иск в суд с требованием лишить семейную пару родительских прав. В ведомстве утверждают, что они передали годовалого сына другому человеку и тем самым подвергли жизнь младенца опасности. В настоящее время Дмитрий и Ольга Проказовы находятся в прокуратуре Центрального округа, — сообщает наш корреспондент.