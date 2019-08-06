Владимир Жириновский предложил выслать из России дипломатов и иностранных журналистов за вмешательство во внутренние дела.

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что ведомство направит официальное обращение США и Германии по поводу вмешательства их дипломатов и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с протестами 3-го августа в Москве. Захарова заявила, что в американской дипмиссии фактически призвали выйти на несогласованную акцию. Между тем, на сайте посольства было опубликовано предостережение, в котором говорилось, где американцам в тот день лучше не находиться по соображениям безопасности.