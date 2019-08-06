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18:31, 06 августа 2019

Минкульт судится с производителем сериала «София» о бабушке Ивана Грозного

Минкульт судится с производителем сериала «София» о бабушке Ивана Грозного. Два иска поданы к компании «Дженнекс Медиа» из-за несвоевременного предоставления ведомству сведений о сериале и акта о выполненных работах. Были предоставлены две субсидии на общую сумму 60 миллионов рублей.
Как напоминает Интерфакс, были сняты 10 серий исторической драмы о племяннице последнего византийского императора Софии Палеолог, которая стала женой московского князя Ивана III.



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